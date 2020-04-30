GÜNCELLEME - Eşini tornavidayla yaraladığı iddia edilen zanlı parkta uyurken yakalandı





ZANLININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Mersin'de, eşini tornavidayla yaraladığı iddiasıyla aranırken uyuduğu parkta gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Toroslar ilçesinde, boşanmak isteyen eşini tornavidayla yaraladığı öne sürelen H.G'nin bir parkta saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki parkta şüpheliyi bankta uyurken buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

H.G'nin tornavidayla yaraladığı iddia edilen karısı E.G, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kaçan zanlının sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlenmişti.



Eşini tornavidayla yaraladığı iddia edilen zanlı parkta uyurken yakalandı

Mersin'de, eşini tornavidayla yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, uyuduğu parkta gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Toroslar ilçesinde, boşanmak isteyen eşini tornavidayla yaraladığı öne sürelen H.G'nin bir parkta saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki parkta şüpheliyi bankta uyurken buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.G'nin tornavidayla yaraladığı iddia edilen karısı E.G, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kaçan zanlının sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlenmişti.

