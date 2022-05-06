BAŞKAN VELİ GÖK YENİ YÜRÜYÜŞ YOLU VE

YENİLENEN LİMANDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK İlçemizde yapımı tamamlanan ve Eğirdir'in yüz akı olan otogardan Liman'a kadar devam eden yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.Yürüyüş yolu magenit kilitli taşlarla döşendikten sonra ışıklandırması da geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Park ve Bahçeler ve Fen İşleri tarafından son rütuşları yapılan yürüyüş yolu Isparta ve Eğirdir Turizmine kazandırıldı.Liman mevkiinde karşılaştığı vatandaşların tebrik ve teşekkürü ile karşılaşan Başkan Veli GÖK hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Yürüyüş yolu ve Liman Eğirdir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak..(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)