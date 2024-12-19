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Çiğ Süte Yılbaşı Zammı: Fiyatlar 1 Ocak'tan İtibaren Artıyor

Çiğ Süte Yılbaşı Zammı: Fiyatlar 1 Ocak'tan İtibaren Artıyor
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Çiğ Süte Yılbaşı Zammı: Fiyatlar 1 Ocak'tan İtibaren Artıyor

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatına %17 oranında zam yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, üreticinin eline litre başına net 17,15 TL geçecek.

Yeni Fiyat Detayları

Konseyin açıkladığı güncellenmiş fiyat, çiğ inek sütü için belirli kalite kriterlerine göre tespit edildi:

  • Yağ Oranı: %3,6
  • Protein Oranı: %3,2

Bu değerlere sahip çiğ süt için üreticiye litre başına net 17,15 TL ödenecek.

  • Ek Giderler: Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu maliyetler üreticiye ayrıca ödenecek.
  • Kalite Farkı: Belirtilen yağ ve protein oranlarındaki her 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

Üç Aylık Değerlendirme Süreci Devam Edecek

Daha önce alınan karara göre, çiğ süt tavsiye fiyatı üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek. Bu uygulamayla, süt fiyatlarının maliyetlere uygun şekilde güncellenmesi amaçlanıyor.

Üreticilere Ne Sağlayacak?

Yeni düzenleme, artan üretim maliyetlerini dengelemeyi ve üreticinin kazancını artırmayı hedefliyor. Ancak soğutma ve nakliye gibi giderlerin üreticiye ek yük getirmesi, sektörde tartışmalara neden olabilir.

Süt Fiyatlarına Yansıması Bekleniyor

Çiğ süt fiyatlarına yapılan bu zam, 2025 itibarıyla süt ve süt ürünlerinin perakende fiyatlarına da artış olarak yansıyabilir. Tüketicilerin yılbaşından itibaren süt, peynir, yoğurt gibi temel ürünlerde zamlı fiyatlarla karşılaşması bekleniyor.

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