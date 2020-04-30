Mersin'de, eşini tornavidayla yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, uyuduğu parkta gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Toroslar ilçesinde, boşanmak isteyen eşini tornavidayla yaraladığı öne sürelen H.G'nin bir parkta saklandığı bilgisine ulaştı.Ekipler, Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki parkta şüpheliyi bankta uyurken buldu.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.H.G'nin tornavidayla yaraladığı iddia edilen karısı E.G, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kaçan zanlının sosyal medya hesabındaki paylaşımında eşini öldürmekle tehdit ettiği belirlenmişti.