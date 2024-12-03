Erik ve Kiraz Çeyrek Altınla Yarışıyor: Fiyatlar 5.500 TL’ye Kadar Çıktı

Yaz aylarının en sevilen meyveleri arasında yer alan erik ve kiraz, fiyatlarıyla adeta çeyrek altına rakip oldu. Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler ve mevsimsel etkiler nedeniyle fiyatlar, Kayseri’de 5 bin ila 5 bin 500 TL arasında değişiyor.

Yerli Üretim Mümkün Değil, İthal Ürünler Rafta

Manav Ekrem Kanarya, erik ve kirazın bu dönemde seralarda yetiştirilerek yurt dışından ithal edildiğini belirtti. Yerli üretimin mümkün olmadığını ifade eden Kanarya, ürünlerin sınırlı sayıda ve özel paketlerde satışa sunulduğunu söyledi.

“3 adet eriğin fiyatı 250 TL, 6 adet kiraz ise 300 TL. Bu ürünlere özellikle hamile kadınlardan talep çok fazla. Hatta gece saatlerinde dahi dükkanımızı açarak hizmet veriyoruz” dedi.

Çeyrek Altını Geçen Fiyatlar

Çeyrek altının 5 bin TL’den işlem gördüğü şu günlerde, erik ve kirazın kilogram fiyatlarının 5 bin 500 TL’ye kadar çıkması dikkat çekti. Bu durum, hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Sınırlı Talep, Yüksek Fiyat

Meyveler, genellikle özel talepler üzerine satılıyor. Özellikle hamile kadınların aşerme döneminde sıkça tercih ettiği bu ürünler, sınırlı arz ve ithalat maliyetleri nedeniyle yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.