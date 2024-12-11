SON DAKİKA: TÜİK Ekim Ayı İşsizlik Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ekim ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,8 olarak kaydedildi. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.

Kadınlarda İşsizlik Daha Yüksek

Ekim ayındaki işsizlik oranı erkeklerde %6,9, kadınlarda ise %12,3 olarak hesaplandı.

İstihdamda Artış

İstihdam edilen kişi sayısı 156 bin artışla 32 milyon 970 bine yükseldi. İstihdam oranı ise %49,9 oldu. Bu oran erkeklerde %67,4, kadınlarda %32,8 olarak belirlendi.

Ortalama Çalışma Süresi Azaldı

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,5 saate geriledi.

Atıl İşgücü Oranı %27,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 1,9 puan artışla %27,6’ya ulaştı.

Bu veriler, işgücü piyasasında mevcut durumu ve eksik istihdamı net bir şekilde ortaya koyuyor. İşsizlik oranındaki küçük artışlar dikkat çekerken, özellikle kadın işsizlik oranındaki yüksek seviye ekonomik planlamaların önemini bir kez daha vurguluyor.