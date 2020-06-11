MERSİN - Erdemli ilçesinde, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteğiyle alınan 2 traktör orman köylülerine teslim edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ilçeye bağlı Karayakup Mahallesi'nde düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında geçen yıl ilçede orman köylüsüne 485 bin lira kredi desteği sağladıklarını söyledi.

İlçede orman köylüsüne bu yıl 1 milyon 581 bin lira kredi sağlayacaklarını belirten Akduman, il genelinde ise 5 milyon liralık kredi kullandıracaklarını kaydetti.

Akduman, ülke ve aile bütçesine katkı sağlayarak üretim yapan köylülere desteklerinin süreceğini belirtti.

Şu an 2 kişiye hibe ve kredi desteğiyle traktör verdiklerini ifade eden Akduman, Erdemli'de yıl içinde toplamda 8 kişiye bu desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Törene Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, mahalle muhtarları ve vatandaşlarda katıldı.











