Kelebek Mobilya Isparta’da 9. Yılını Kutladı: İsmail Doğan’dan Ziyaret

Kelebek Mobilya, Isparta’da 9. yılını geride bırakırken, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Isparta Kelebek Mobilya mağazasını ziyaret etti. Aslı Celep Çalışkan'ın liderliğindeki ekip, bu özel günde İsmail Doğan’ı Davraz Mahallesindeki mağazada ağırladı.

Mağazayı gezerek çalışmaları yakından inceleyen İsmail Doğan, Isparta ekibinin başarısını tebrik etti. Kelebek Mobilya Isparta Bayii Aslı Celep Çalışkan, Daloğlu Şirketler Grubu olarak güçlerine güç katarak müşterilerine hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu anlamlı ziyaret, Kelebek Mobilya’nın Isparta’da 9 yıldır süren başarısını ve müşteri memnuniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.