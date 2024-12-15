1 Ocak 2025’ten İtibaren Kapıkule’ye Kadar Sınır Kontrolü Kaldırılıyor!

Avrupa’dan Türkiye’ye arabayla seyahat eden gurbetçiler için sevindirici haber geldi! 1 Ocak 2025 itibarıyla Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi’ne tam zamanlı üyeliğiyle birlikte Kapıkule’ye kadar sınır kontrolleri kaldırılacak.

Romanya ve Bulgaristan Schengen Üyesi Oluyor

Avrupa Komisyonu, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi’ne katılmaya hazır olduğunu geçtiğimiz yıl ilan etmişti. Uzun süredir devam eden süreç, 1 Ocak 2025’te tamamlanarak iki ülkenin Schengen Alanı’na tam üyeliği resmileşecek. Bu gelişmeyle birlikte, her iki ülkede pasaportsuz geçişler mümkün hale gelecek.

Seyahat Kolaylaşacak

Schengen üyeliğiyle, Avrupa’dan Türkiye’ye arabayla seyahat edenler için önemli bir engel ortadan kalkmış olacak. Gurbetçiler, Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye doğru yolculuklarında artık Kapıkule’ye kadar sınır kontrolüyle karşılaşmayacak ve seyahat süreleri kısalacak. Özellikle yaz aylarında yoğun araç trafiğine sahne olan Kapıkule sınır kapısına ulaşım daha rahat hale gelecek.

Gurbetçiler İçin Çile Bitiyor

Bu gelişme, Avrupa’da yaşayan ve tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler için uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyor. Sınır kontrollerinin kalkmasıyla birlikte, yolculuk sırasında yaşanan zaman kaybı ve stres büyük ölçüde azalacak.

Kısacası, 2025 itibarıyla Avrupa’dan Türkiye’ye seyahat etmek artık çok daha kolay ve hızlı olacak!