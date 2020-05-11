Ekspertiz Sektöründe Yatırımlar Hız Kesmiyor

İkinci el araç sektöründe yapılan düzenlemelerle ekspertiz merkezi açma standartlarının netleştirilmesinin ardından, yatırımlarına hız veren ekspertiz firmaları da kurumsallaşma ve şubeleşme yolunda dev adımlar atmaya başladı.

İkinci el araç ticaretinde zorunlu kılınan ekspertiz raporu nedeniyle, ekspertiz firmaları otomotiv sektörünün merkezi unsuru olmaya başladı. Yönetmeliğin esaslarını yerine getiren kurumsal firmalar sektörde güven noktası olma yolundaki hedeflerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor.

Gerçekleştirdiği yeniliklerle sektördeki öncü firmalardan biri olan TÜV SÜD D- Expert Trabzon şubesinin ardından 14. Şubesini Denizli' de açtı. Deneyimli ve profesyonel ekspertiz uzmanları tarafından son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılarak hazırlanan TÜV SÜD D-Expert İkinci El Araç Ekspertiz Raporu, araç durumu ile ilgili kesin ve ayrıntılı bilgilendirme hizmeti sunmaya yeni açılan Denizli şubesinde de devam edecek.

İkinci el araç ticaretinde aracın bakım geçmişi ve mevcut durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması alıcların en çok çekindikleri noktalardan biri. Sıfır araçlarda ilk kullanıcı olmanın verdiği güven sebebiyle yaşanmayan bu endişe ikinci el araçlar ticaretinde fazlasıyla yaşanıyor. İkinci el araç alacak olan vatandaşın güvenli bir ikinci el alışverişi yapmasını sağlayan şirketler hiç şüphesiz ekspertiz şirketleri. İkinci el araç sektöründe tarafsız firmaların şube sayılarını arttırması ve son teknoloji ile hazırlanan ekpsertiz raporlarının güvenilir olması sebebiyle tüm kaygılar tamamen ortadan kalkıyor. Oto Ekspertiz sayesinde aracın geçmiş ve mevcut durumu öğreniliyor. Ekspertiz raporunda, aracın kaza geçmişi, değişen parçaları ve benzer bilgileri görüldüğü için alıcılar araçlarını güvenle satın alabiliyor.

