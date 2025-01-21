Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları sırasında özel okulların fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Bakanlık, özellikle okul kayıt ücretlerinde yüksek artış yapan ve farklı gerekçelerle velilerden ek ücret talep eden okulları mercek altına aldı.

Fahiş Fiyat Artışları ve Şikayetler

Türkiye genelindeki özel okullar, kırtasiye, servis, yemek ve etüt ücretleri gibi kalemlerde velilerden yüksek ücretler talep ediyor. Bu durumu veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ederek bildirdi. Bakanlık, artan şikayetler sonrası bu okullara soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Ocak'ta yaptığı düzenlemeyle özel okulların belirledikleri ücretler konusunda yeni bir çerçeve çizdi. Bu düzenleme ile özel okullar, kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde "fahiş artış" yapamayacak. Özellikle anaokulu, birinci sınıf, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıf kademelerinde, okul ücretlerinin sundukları hizmetle orantısız artış göstermesi engelleniyor.

Eğitim Kalitesi ve Kâr Amacı

Özel okulların ücret belirleme kriterleri, sadece kâr amacı gütmeyip Türk milli eğitiminin amaçlarına hizmet etmeyi hedefliyor. Kanuna göre, okullar yalnızca eğitim kalitesini artırmak ve gerekli yatırımları yapmak amacıyla gelir elde edebilecek. Bu sınırlama, okulların sundukları eğitimin niteliğini yükseltmek ve bu süreçte eğitim hizmetlerinin ücretlerini belirlerken belirli kurallara uymalarını sağlıyor.

Bakanlık, özellikle yüksek fiyat artışları ve ek ücret taleplerine karşı dikkatli bir denetim süreci başlatarak, velilerin mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, ilgili özel okullara yönelik soruşturma süreçleri hızla devam edecek.