Alkolsüz İçecek Fiyatlarına Yeni Zam: Coca-Cola ve Cappy'de Artış

Alkolsüz içecek fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışını duyurdu.

Yüzde 11 ile Yüzde 25 Arasında Zam

Dündar’ın paylaştığı bilgilere göre, Cola-Cola, Sprite, Schweppes, Cappy, Fusetea ve Fanta markalarının fiyatlarına yüzde 11 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Yeni Fiyatlar Ne Kadar Oldu?

Coca-Cola : 1 litrelik şişenin fiyatı 40 TL'ye yükseldi.

: 1 litrelik şişenin fiyatı 40 TL'ye yükseldi. Cappy: 1 litrelik şişe fiyatı 50 TL oldu.

Alkolsüz içeceklerin fiyatları hızla artarken, özellikle marketlerdeki yeni fiyatlar tüketiciler için daha yüksek maliyetler anlamına geliyor. Bu zamlar, alkolsüz içecek sektöründe fiyat dengesini yeniden şekillendiriyor.



