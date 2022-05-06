Isparta ve Eğirdir'de çekilecek ve tahmini Haziran ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan 'GÜL MASALI' Dizisi çekimleri ilçemizde başlıyor.'Annelerin Kaderi Kızlarının Çeyizidir' Sloganıyla çekimleri yapılacak dizi için kadın-erkek yaş farketmeksizin yardımcı oyuncular aranmaktadır. Çekimlerde rol almak isteyen kişilerin 07.05.2022 Cumartesi günü başlayıp 13.05.2022 Cuma gününe kadar Eğirdir Dündarbey Medresesi İrtibat Bürosuna başvurmalarını yapmaları önemle rica olunur.Isparta ve Eğirdir de Çekilecek Olan Gül Masalı Dizisi Çekimleri İlçemizde Başlıyor.Çekilecek dizinin Başrol Oyuncuları Erdem Kaynarca ve Gülperi Özdemir Gonca ve Toprak Karakterine Hayat verecek.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)