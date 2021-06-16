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EĞİRDİR REKTÖR VE PROFESÖRLERİ MİSAFİR ETTİ

EĞİRDİR REKTÖR VE PROFESÖRLERİ MİSAFİR ETTİ
TÜRKİYE
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*EĞİRDİR REKTÖR VE PROFESÖRLERİ MİSAFİR ETTİ.
 
*ISUBÜ VE SUBÜ KARDEŞLİK DAYANIŞMASI PROGRAMINDA MİSAFİRLER  EĞİRDİR’E VE ELEKTRİKLİ TEKNEYE HAYRAN KALDI.
 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, Rektör
Prof. Dr. Sinan Serdar ÖZKAN,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR Rektör Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERGEN Genel Sekreter Süleyman AVCI ve heyeti ile  ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER ve heyeti Eğirdir’de program tertip ettiler.
Türkiye’nin uygulamalı eğitim misyonu verilerek kurulan iki kardeş üniversitenin üst yönetimleri Isparta’da buluştu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) üst yönetimi, kardeş üniversite Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) üst yönetimini hafta sonu güller ve göller diyarı Isparta’da misafir etti.
Uygulamalı Bilimler olarak kurulan Bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretim konularını kapsayan ziyarette iki üniversitenin öğrencilerinin uygulamalı alanlarına dair eğitimleri ile ilgili karşılıklı fikir alış verişi ve istişarelerde bulunuldu. İki üniversitenin üst yönetimleri, ISUBÜ’nün idari ve akademik alanlarını inceledi, Sorkuncak Köyü’nde göl manzaralı gül bahçesini ziyaret edip gül toplandı. Eğirdir Belediyesi tarafından ikram edilen kahvaltıya katılan heyet, Eğirdir’i gezip gölde tekne turu yapma imkanı buldu. Akpınar Seyir Terası’na çıkarak muhteşem manzarayı izleyen heyet Sütçüler Yazılı Kanyon’a geçerken Isparta’nın doğal, kültürel ve turizm alanlarına hayran kaldıklarını ifade ettiler. 
ISUBÜ Rektörlüğü’ne ziyarette bulunan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kardeş Üniversitemiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni ziyaret ettik. Hem gönül aldık hem gül topladık hem de başarılı çalışmaları yerinde gördük. Başta kıymetli Rektörüm Prof. Dr. İbrahim Diler ve tüm ekip arkadaşlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Başarılarınız daim, dostluğumuz baki olsun” diyerek duygularını ifade etti. Uygulamalı bilimler üniversitelerinin geleceği hakkında istişarelerde bulunulan SUBÜ üst yönetiminin ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, “Kardeş üniversitemiz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve üst yönetiminin ziyaretleri bizleri fazlasıyla sevindirmiştir. Hem güzel bir fikir alışverişinde bulunduk hem de ilimizin doğal güzelliklerini kendilerine tanıtma imkanı bulduk. Ülkemizde 2 tane bulunan Uygulamalı Bilimler Üniversitelerinin işbirliğinin artarak devamı temenni ediyorum.” dedi.
 
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