EĞİRDİR’İN SOKAKLARINDA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile tüm birimlerimiz teyakkuzda gece gündüz demeden göreve hazır.Eğirdir Belediyesi, küresel bir tehdit olan koronavirüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sokaklara taşıdı. Cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkayan ve ilaçlayan ekipler, bir yandan da cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor.Koronavirüse karşı alınan önlemleri artıran Eğirdir Belediyesi, dezenfekte işlemlerini vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda da sürdürüyor. Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor.Eğirdir Kaymakamlığı, Belediye Binası, Okullar, Camiler ve kamuya açık bütün binaların dezenfekte çalışmaları devam ederken Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerince dün akşam saatlerinde cadde ve sokaklarında dezenfekte edilmesi vatandaşlarımızı memnun ediyor. Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, ‘Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit altına alan koronavirüs salgınının önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya hazırız, dezenfekte ve temizlik çalışmalarımız tüm ekiplerimiz tarafından aralıksız devam edecektir.’ Dedi.Eğirdir Belediyesi