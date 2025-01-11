Yeni Yönetmelik Tüketicileri Zora Soktu: İade Hakkı Kalktı

Tüketiciler için önemli bir hak olan "sebepsiz iade hakkı", 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte bazı ürün gruplarında kaldırıldı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu düzenlemenin tüketicilerin aleyhine olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

Hangi Ürünlerde İade Hakkı Kaldırıldı?

Yeni yönetmelik kapsamında, şu ürün gruplarında 15 günlük iade hakkı artık bulunmuyor:

Akıllı saatler

Cep telefonları

Tabletler

Bilgisayarlar

Motosikletler

Bu düzenlemeyle birlikte, tüketiciler uzaktan satışla satın aldıkları bu ürünleri beğenmedikleri veya beklentilerini karşılamadığı durumlarda iade etme hakkını kaybettiler.

Tüketicilere Getirilen Ek Yükler

Şahin, yönetmeliğin sadece iade hakkını kaldırmakla kalmayıp, tüketicilere ek mali yükler de getirdiğini ifade etti:

Tüketiciler, iade etmek istedikleri ürünlerin kargo masrafını kendileri karşılamak zorunda .

. Ürün sahte, kusurlu veya istenilen özelliklerde değilse, iade hakkı yerine mahkeme yoluna başvurulması gerekiyor. Ancak bu süreç uzun ve maliyetli.

Sahtekarlığa Zemin Hazırlıyor

Şahin, iade hakkının kaldırılmasının dolandırıcılık olaylarını artırabileceğini söyledi. Örneğin:

Yanıltıcı ürün gönderimi: Online siparişlerde oyuncak telefon, arızalı cihaz gibi sahte ürünlerin gönderilmesi durumunda tüketiciler mağdur olacak.

Online siparişlerde oyuncak telefon, arızalı cihaz gibi sahte ürünlerin gönderilmesi durumunda tüketiciler mağdur olacak. Dava açma zorunluluğu: İade hakkı olmadığı için, tüketiciler hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalacak ve bu süreç yıllar sürebilecek.

Tepkiler ve Hukuki Süreç

Tüketiciler Birliği, bu düzenlemenin iptali için yaklaşık 1,5 yıl önce dava açtı. Ancak dava hala sonuçlanmadı. Şahin, yargının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini belirterek, yürürlüğe giren düzenlemenin mağduriyet yaratacağını ve hakem heyetlerinin yoğun şikayetlerle karşılaşacağını ifade etti.

Tüketicilere Uyarılar

Bu düzenleme ile birlikte, tüketicilerin satın alma kararlarında daha dikkatli olması gerekiyor. Mahmut Şahin'in uyarıları şöyle:

Satın almadan önce ürünün özelliklerini ve satıcının güvenilirliğini detaylı bir şekilde kontrol edin.

Şikayet ve mağduriyet durumunda, hukuki yollara başvurmadan önce alternatif çözümler arayın.

Online alışverişlerde özellikle bilinen ve güvenilir platformlardan alışveriş yapmaya özen gösterin.

Tüketiciler için oldukça önemli olan sebepsiz iade hakkının kaldırılması, hem finansal hem de hukuki açıdan büyük bir yük oluşturacak gibi görünüyor. Mahmut Şahin ve Tüketiciler Birliği’nin bu düzenlemeye tepkisi sürerken, tüketicilerin de haklarını korumak adına bilinçli davranmaları gerekiyor.