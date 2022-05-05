isparta-haberisparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

ROBOTEX TURKEY 2022 BAŞLIYOR

ROBOTEX TURKEY 2022 BAŞLIYOR
TÜRKİYE 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ROBOTEX TURKEY 2022 BAŞLIYOR
“Dünyanın En Büyük Robotik Festivali” Robotex International’ın Türkiye ayağı olan Robotex Turkey,  7-8 Mayıs’ta Antalya’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. 2019 yılında birincisi yine Antalya’da gerçekleşmiş olan Robotik Festivali pandemi döneminde yapılan çevrim içi yarışmalardan sonra yarışmacı takımlar ve ziyaretçileriyle yeniden yüz yüze buluşacak.
Robotik meraklılarının yoğun ilgisinden dolayı, kayıt süresi 25 Nisan’a kadar devam eden yarışma, pandemi döneminden sonra ilk defa  yüz yüze gerçekleşiyor.
İRAN’DAN 130 ÖĞRENCİ KATILIYOR
Bu sene uluslararası katılım açısından da gösterilen ilgi artarken, Robotex İran ile yapılan iş birliği çerçevesinde İran’dan 130 kişi de yarışmaya katılmak için 04 Mayıs’tan itibaren Antalya’ya geliyor.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana partnerliği yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi gibi kurumların da desteğini alan Robotex Turkey bu yıl da yüksek bir katılımla hayat buluyor.
92 danışmanla birlikte 700 den fazla öğrenci ve 46’sı yurtdışından olmak üzere toplam 187 takımın katılımıyla 15 kategoride yarışmaların yapılacağı festivale 2 binin üzerinde ziyaretçi girişi gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’den 25 in üzerinde farklı şehirden okulların katılımı yanı sıra İran’dan 8 bölgeden gelen öğrenciler de yarışmada yer alacaklar. Bu yıl Robotex İran’ın açtığı 2 kategoride Türk öğrenciler de yarışacaklar.
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ ROTA OTONOM
Öğretim görevlileri ve öğrencilerinin katılımıyla Robotex Turkey’e her sene destek veren Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümü öğrencilerinden oluşan teknoloji girişimcileri de bu sene teknoloji ilgili meraklılara bir sürpriz yapıyor ve arge aşamasında bulunan, sürücüsüz araç ROTA Otonom’u Robotex Turkey’de sergiliyor. Aracın sürücüsüz gitmesinin yanı sıra, mobil uygulama sayesinde uzaktan kullanıma da imkan verilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Trafik kurallarına harfiyen uyan bu araç ayrıca sürüş halinde trafik işaretleri olmaksızın herhangi bir canlının güvenliğini ön planda tutuyor. Böylece trafikte oluşan problemleri minimuma indirgemek amaçlanıyor. Antalyalı iş insanlarından sponsorluk destekleri bekleniyor.
Otonom araçla ilgili bilgi almak isteyenlere proje sahibi öğrenciler festival boyunca bilgi verecek.
Bu arada Estonya’nın başkenti Tallinn’de gerçekleştirilecek olan Robotex International 2022 tarihleri de 25-26 Kasım olarak belirlendi ve duyuruldu. Robotex Turkey 2022 de dereceye giren takımlar Robotex International 2022 ‘ye katılma hakkı elde edecekler.2019 yılında, Estonya’da Robotex Turkey olarak gerçekleştirilen ilk katılımda Tür takımları Türkiye’ye 1 Dünya birinciliği,3 Dünya İkinciliği ve 2 Dünya üçüncülüğü kazanmışlardı.
Robotex Turkey ile ilgili tüm bilgiler ve yarışma fikstür ve skorlarının takibi 
www.robotexturkey web sayfasından yapılabiliyor.
ALTERNATİF TURİZME KATKI
Robotex Turkey kurucuları  Zülal İnan ve Orhan Çevik, çocuklar, gençler ve gelecekle ilgili bir organizasyon yapıyor olmaktan dolayı Türkiye adına  gurur duyduklarını belirterek, uluslararası bir organizasyonun parçası olan Robotex Turkey’in hem Antalya hem de Türkiye için robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için bir fırsat sunduğunu hem de turizm başkenti olan Antalya’ya alternatif turizm alanında değer kattığına dikkat çekti. Robotex Turkey için önümüzdeki yılların stratejik planlarının yapıldığını ve önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin diğer bölgelerindeki bölgesel yarışmalardan sonra daha da yüksek katılımlarla Antalya’da gerçekleşeceğini bildirdi.
Robotex Turkey, ilgi duyan herkesi 7-8 Mayıs’ta,10.00 – 18.00 arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne bekliyor.
 
https://www.robotexturkey.com/
https://www.biletantalya.com/
 
Detaylı bilgi için; Zülal İnan 538 796 38 24
 
iran2iran1gorsels-r-c-s-z-otootoiran3

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Metruk yapılar tek tek yıkılıyorISPARTA'DA METRUK YAPILAR TEK TEK YIKILIYOR
Isparta'da ​2022 asfalt sezonu Modernevler Mahallesinden başladıISPARTA'DA ​2022 ASFALT SEZONU MODERNEVLER MAHALLESİNDEN BAŞLADI
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Isparta Meydan AVM'de Murat Dalkılıç konser verdiISPARTA MEYDAN AVM'DE MURAT DALKILIÇ KONSER VERDİ
Isparta'ya halterde dünya üçüncülüğü
​ISPARTA BAYRAMLAŞMAYI ÖZLEMİŞ
Isparta'da Arife gününde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi
ISPARTA NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ BAYRAMDA'DA SİZLERLE
ISPARTA TÜRKER ET KASAP BAYRAM SÜRESİNCE AÇIK OLACAK
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Rektör Çarıkçı’nın Ramazan Bayramı Mesajı
ISPARTA'DA KAÇAK AVA GEÇİT YOK!
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI
Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer Isparta’ya geldiMİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN MAHMUT ÖZER ISPARTA’YA GELDİ
Isparta'da bayram süresince jandarma 7-24 Denetimde!
HABER ISPARTA ANTALYA YOLU TRAFİK KAZASI
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER DİKKAT! YOĞUN TRAFİK KAZALARA NEDEN OLDU!ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER DİKKAT! YOĞUN TRAFİK KAZALARA NEDEN OLDU!
GÖZ ALICI GELİNLİK MODELLERİ İLE SETR-İ NUR ISPARTA'DA
Isparta'da sürücülere ​“Bayramınız Kemerli Olsun” mesajı
ISPARTA İL GENELİNDE 9 MİLYON 547 BİN TL HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
ISPARTA'DA SU ÜRÜNLERİ KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR!!!
Isparta'da büyük yangın
Isparta Ormanlarında Ekosistem Dostu Karıncalar İş Başında
Isparta'da İl Özel İdaresi'nin tarım sezonu açıldı
ISPARTA'DA HARİKA PIRLANTALARDA ÇOK ÖZEL İNDİRİMLER KÖSEOĞLU KUYUMCULUK'TA
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da büyük yangınIsparta'da büyük yangın29 Nisan 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI30 Nisan 2022
ISPARTA'DA KAÇAK AVA GEÇİT YOK!ISPARTA'DA KAÇAK AVA GEÇİT YOK!30 Nisan 2022
Isparta Meydan AVM'de Murat Dalkılıç konser verdiIsparta Meydan AVM'de Murat Dalkılıç konser verdi04 Mayıs 2022
Isparta'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' Sloganı ile Kazalara SetIsparta'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' Sloganı ile Kazalara Set29 Nisan 2022
​ISPARTA BAYRAMLAŞMAYI ÖZLEMİŞ​ISPARTA BAYRAMLAŞMAYI ÖZLEMİŞ02 Mayıs 2022
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER DİKKAT! YOĞUN TRAFİK KAZALARA NEDEN OLDU!ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER DİKKAT! YOĞUN TRAFİK KAZALARA NEDEN OLDU!30 Nisan 2022
HABER ISPARTA ANTALYA YOLU TRAFİK KAZASIHABER ISPARTA ANTALYA YOLU TRAFİK KAZASI30 Nisan 2022
Isparta'da sürücülere ​“Bayramınız Kemerli Olsun” mesajıIsparta'da sürücülere ​“Bayramınız Kemerli Olsun” mesajı29 Nisan 2022
ISPARTA TÜRKER ET KASAP BAYRAM SÜRESİNCE AÇIK OLACAKISPARTA TÜRKER ET KASAP BAYRAM SÜRESİNCE AÇIK OLACAK01 Mayıs 2022
ISPARTA NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ BAYRAMDA'DA SİZLERLEISPARTA NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ BAYRAMDA'DA SİZLERLE01 Mayıs 2022
Isparta'da İl Özel İdaresi'nin tarım sezonu açıldıIsparta'da İl Özel İdaresi'nin tarım sezonu açıldı28 Nisan 2022
Isparta'da Su Kuyusu Projesine Destek Devam EdiyorIsparta'da Su Kuyusu Projesine Destek Devam Ediyor29 Nisan 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI01 Mayıs 2022
Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer Isparta’ya geldiMillî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer Isparta’ya geldi30 Nisan 2022
Isparta Haber Kızıldağ Milli Parkı temalı hediyelik eşyaları dikkat çekti Isparta Haber Kızıldağ Milli Parkı temalı hediyelik eşyaları dikkat çekti 28 Nisan 2022
Isparta Ormanlarında Ekosistem Dostu Karıncalar İş BaşındaIsparta Ormanlarında Ekosistem Dostu Karıncalar İş Başında28 Nisan 2022
KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI04 Mayıs 2022
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun Ramazan Bayramı MesajıIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı01 Mayıs 2022
​Gündüzalp’ten Burdur Fuarı'na davet​Gündüzalp’ten Burdur Fuarı'na davet02 Mayıs 2022