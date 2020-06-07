ADANA - Adana'da düğün müzisyenleri bir araya gelerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara verilen düğün salonlarının açılmasını istedi.

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Adana İl Başkanlığı, düğün ve nişan gibi organizasyonlarda görev alan üyeleriyle Atatürk Parkı Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

MÜZSAN İl Başkanı Abdurrahim Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişinin bu alanda sanatçılık ve fotoğrafçılık yaparak geçimini sağladığını belirtti.

Düğün sanatçılarının başka bir gelir kaynağının bulunmadığını kaydeden dursun, sorunlarının çözüme kavuşmasını istediklerini bildirdi.

Dursun, salgının dünyayı çok büyük bir çıkmaza götürdüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Türkiye'deki ilgili bütün makamların salgın karşısındaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Salgının kontrol altına alınması için mart ayında alınan tedbirlere tamamen uyduğumuzu belirtmek istiyorum. Söz konusu çalışma alanlarımızın kapalı olduğunu, evlerimize ekmek götüremediğimizi belirterek devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Adana'da 1500'ün üzerinde müzisyenimizin yaşadığını belirtmek istiyoruz. Gerekli tedbirlerin alınarak düğün sezonunun açılmasını istiyoruz."







