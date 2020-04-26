"Doğu Akdeniz'in üretim üssü"nde Kovid-19 sürecinde de çarklar dönüyor

"Doğu Akdeniz'in üretim üssü"nde Kovid-19 sürecinde de çarklar dönüyorTürkiye'nin önemli organize sanayi bölgelerinden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tüm tedbirler alınarak ülke ekonomisine katkı için çarklar dönmeye devam ediyor.Çeşitli sektörlerden 487 sanayicinin faaliyet gösterdiği Adana Hacı Sabancı OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.Zor dönemlerde ülke ekonomisine katkı için sanayideki çarkların dönmesi gerektiğini ifade eden Sütcü, bu kapsamda Adana OSB'de "korumanı al istihdama devam et" sloganıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getirdi.Türkiye genelinde 320'ye yakın organize sanayi bölgesi bulunduğunu aktaran Sütcü, Adana OSB'nin hem ekonomik veriler hem de fiziki büyüklük bakımından bunlar içerisinde ilk 6 arasında yer aldığını belirtti.Sütcü, Adana'nın 2 milyar dolar olan ihracatının 1,2 milyar dolarının OSB'deki üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hemen her yerine satış yapıldığını vurguladı.- İstihdam 40 bin civarındaAdana OSB'de yaklaşık 35-40 bin arasında çalışan olduğunu, Kovid-19 sürecinde de çarkların aralıksız dönmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Sütcü, şöyle devam etti:"Tüm dünya, Avrupa salgından etkilendi. Adana dış satımının yüzde 60'ını buradaki ihracatçılar yapıyor. Kovid-19 nedeniyle tüm Avrupa kapandığı için bu ülkelere ihracatı olan bazı sanayicilerimiz üretimi durdurmak zorunda kaldılar ancak Adana OSB şu anda yüzde 75 kapasitede çalışıyor. Bu zorlu süreçte devlet tarafından alınan ekonomik önlemler ve verilen krediler çok önemli. Devlet kimseyi mağdur etmemek için gerekli tedbirleri alıyor."