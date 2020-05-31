GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Hastanesi "normalleşme sürecine" hazır

Kovid-19'la mücadele sürecinde aktif rol alan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, normalleşme süreci için yapılan düzenlemelerle yeniden polikliniklerde hasta kabulüne başlayacak

Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Hastanesi "normalleşme sürecine" hazır
TÜRKİYE
G.Tarihi: 31.05.2020 13:51
41 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

Doğu Akdeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına önemli katkı sunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, haziranın ilk haftasıyla uygulanmaya başlanacak "yeni normal" dönem için hazırlıklar tamamlandı.
Doğu Akdeniz'in sağlık üssü Mersin Şehir Hastanesi "normalleşme sürecine" hazır

- Kovid-19'la mücadele sürecinde aktif rol alan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, normalleşme süreci için yapılan düzenlemelerle yeniden polikliniklerde hasta kabulüne başlayacak
- İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı:
- "Direkt polikliniklere gelme dönemini kapatıyoruz. Hastaneye gitmeden önce MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden randevumuzu oluşturacağız, randevudan 15 dakika önce hastanede olacağız"
- "Hastanede artık uzun süre beklemeyeceğiz. Kontrollü sağlık sistemimizi başlatmış olacağız. Hastanemizde koronavirüsle ilgili muayene, tetkik ve tedavi işlemleri ayrı ve izole bir alanda yapılacak"

Doğu Akdeniz'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına önemli katkı sunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, haziranın ilk haftası uygulamaya başlanacak yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 1 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurduğu yeni dönem için hastanede düzenlemeler yapıldı.
Danışma ve bekleme alanları sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilirken, polikliniklere ve çevrelerine uyarı metinleri asıldı.
Vatandaşların, randevularından 15 dakika önce alınacakları hastanenin poliklinik girişlerinde, ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapılacak.
Hastaların, muayene olacağı doktorların odasına tek başına girebileceği düzenlemeyle de bekleme alanlarındaki yığılmaların önüne geçilecek.
Ziyaretçi yasağının devam edeceği yataklı servislerde, refakatçi değişimine izin verilmeyecek.

- "Direkt polikliniklere gelme dönemini kapatıyoruz" 
İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü, salgında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de fiziki altyapı ve teknolojik açıdan eksiksiz hizmet verdiğini söyledi.
Bahçacı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda zamanında alınan tedbirlerle kentin, vakanın en az görüldüğü illerden biri olmayı başardığını belirterek, hastanenin tam donanımlı hizmetiyle bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Salgının, Türkiye'de hız kestiğini aktaran Bahçacı, "Vaka sayıları azalıp iyileşen hasta sayıları artmaya, ölüm oranları da azalmaya başladı. Koronavirüs öncesindeki sosyal hayatla sonrasındaki sosyal hayatta farklılıklar olacak. Marketler, alışveriş merkezleri, camiler gibi yerlerde planlanan kontrollü sosyal hayat, artık hastanelere girerken de kontrollü olacak." ifadelerini kullandı.

 "Yeni normal dönem" için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene sürecine ilişkin düzenlemeler yapıldığını anlatan Bahçacı, şöyle konuştu:
"Direkt polikliniklere gelme dönemini kapatıyoruz. Hastaneye gitmeden önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 hattı üzerinden randevumuzu oluşturacağız. Randevudan 15 dakika önce hastanede olacağız. Maskesiz kesinlikle muayene yapılmayacak, temin edemeyenlere biz yardımcı olacağız. Hastanede artık uzun süre beklemeyeceğiz. Kontrollü sağlık sistemimizi başlatmış olacağız. Hastanemizde koronavirüsle ilgili muayene, tetkik ve tedavi işlemleri ayrı ve izole bir alanda yapılacak. 'Burası pandemi hastenesi, burada normal hastalar olmayacak' gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Kovid-19 şüphelisi hastalarla diğer hastalar birbirini görmeyecek. MHRS sistemi üzerinden hastaneye gelecek olan hastalarımız yığılma oluşturmayacak. Bekleme alanlarında kontrollü ve mesafeli sosyal hayata uygun, hastaların yakın temasa geçmelerini engelleyecek tarzda bir düzenleme yaptık. Hastalarımız kendilerine tahsis edilen oturma alanında oturacak, süresi geldiğinde de muayene olacak."

- "Elde ettiğimiz başarıyı kaybetmek istemiyoruz"
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Bahar Aydınlı da vatandaşın sağlığını korumak için yeni kararların alındığını ifade etti. 
Polikliniklerde kontrollü ve randevulu muayene sürecine geçtikleri bilgisini veren Aydınlı, "Hepimiz normalleşmeye hazırlanıyoruz ama bu normal artık eski normalimiz değil. Hastanemiz salgın başladığından beri pandemi hastanesi olarak hizmet veriyor. Bu normalleşme sürecinin başlamasıyla da Kovid-19'lu hastaların tanı ve tedavisinde merkez olmaya devam edecek." dedi.
Aydınlı, kentin, salgın sürecinde iyi bir mücadele verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Mersin adına başarılı geçen 3 aylık periyotta, rehavete kapılıp elde ettiğimiz başarıyı kaybetmek istemiyoruz. Sağlık hizmeti alabilmek herkesin hakkı ama vatandaşlarımızın bu normalleşme sürecinde MHRS ve Alo 182'den randevu alarak hastanemize gelmesi gerek. Hastane içerisinde sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına düzenlemeler yaptık. Vatandaşların sağlık hizmeti almak için hastaneye tek gelmesi beklentisindeyiz. Bu tek başına gelemeyecekler için zorunluluk değil, yanlarında bir kişi gelebilir. Tüm alanlar hizmete sunulacak. Poliklinik önlerinde hastalarımızın beklemesini istemiyoruz." 

Hastane bünyesinde kurulan Kovid-19 servisinin diğer polikliniklerden bağımsız bir şekilde hizmet vereceğini kaydeden Aydınlı, vatandaşların bu konuda endişeye kapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. 

 

20200531 2 42718854 55489567 Web20200531 2 42718854 55489568 Web20200531 2 42718854 55489569 Web20200531 2 42718854 55489570 Web20200531 2 42718854 55489571 Web20200531 2 42718854 55489572 Web20200531 2 42718854 55489573 Web20200531 2 42718854 55489574 Web20200531 2 42718854 55489575 Web20200531 2 42718854 55489576 Web20200531 2 42718854 55489577 Web20200531 2 42718854 55489578 Web20200531 2 42718854 55489579 Web20200531 2 42718854 55489580 Web20200531 2 42718854 55489581 Web20200531 2 42718854 55489582 Web20200531 2 42718854 55489583 Web20200531 2 42718854 55489584 Web20200531 2 42718854 55489585 Web


 
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıISPARTA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ ADIMLARI
65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak
Isparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardı
Isparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günü
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladı
İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!
Bubble Kids Cafe açılıyor!
Böcüzade çay bahçesi açılıyor!
İLK CUMA HEYECANI CAMİLER AÇILIYOR
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''
Isparta'daki Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
ISPARTALI İKİ KARATECİMİZ YARI FİNALDE
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladıIsparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladı29 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı29 Mayıs 2020
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıIsparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı24 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladıBakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı27 Mayıs 2020
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürprizBaşkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz27 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadıIsparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı26 Mayıs 2020
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacakResmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak30 Mayıs 2020
Isparta'da uyuşturucu operasyonu! Isparta'da uyuşturucu operasyonu! 27 Mayıs 2020
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaretIsparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret25 Mayıs 2020
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyorTürkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor26 Mayıs 2020
İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!29 Mayıs 2020
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!29 Mayıs 2020
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!27 Mayıs 2020