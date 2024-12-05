Çocuklara Özel İnternet Dönemi: Bakan Tunç’tan Kritik Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için internet ortamında yeni düzenlemeler ve güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu. Abu Dabi'de düzenlenen "WeProtect Küresel Zirvesi 2024" etkinliğinde konuşan Bakan Tunç, sosyal medya ve internet ortamında çocukların karşılaştığı tehlikeleri ele aldı.

Dijital Dünyanın Fırsatları ve Riskleri

Bakan Tunç, günümüz çocuklarının dijital dünyayla erken yaşlarda tanıştığını ve teknolojik gelişmelere hızla adapte olduklarını belirterek, bu durumun hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını ifade etti.

"Çocuklarımızın internette maruz kaldığı zararlı içerikler, kişisel veri ihlalleri ve siber zorbalık gibi riskler ciddi bir tehdit oluşturmaktadır."

Hukuki Düzenlemeler Güçleniyor

Bakan Tunç, internet servis sağlayıcıları ve sosyal medya platformları için getirilen yükümlülükleri şu şekilde özetledi:

İçerik Sağlayıcılar: Çocuklara zarar veren içeriklerin yayını yasaklanmıştır.

Çocuklara zarar veren içeriklerin yayını yasaklanmıştır. Erişim Sağlayıcılar: Çocukların güvenliğini sağlamak için zararlı içeriklere erişimi engelleyici altyapılar oluşturmak zorundadır.

Çocukların güvenliğini sağlamak için zararlı içeriklere erişimi engelleyici altyapılar oluşturmak zorundadır. Yer Sağlayıcılar: Çocuklara yönelik zararlı içerikleri barındıran platformlar, kanuna aykırı içerikleri derhal kaldırmakla sorumludur.

Bu düzenlemelerle birlikte çocuklara özel ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüğü artırılmıştır.

Çocukları Koruma Politikaları

Tunç, yalnızca hukuki düzenlemelerin yeterli olmadığını, bu sürecin eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Sektör paydaşları ve uluslararası işbirliği ile çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sunulması hedefleniyor.

Türkiye’nin Küresel Çağrısı: “Daha Adil Bir Dünya”

Bakan Tunç, dijital güvenlik önlemlerinin ötesinde, çocukları her türlü şiddet ve kötülükten korumanın insanlığın ortak görevi olduğuna dikkat çekti. Tunç, Gazze’de yaşanan trajedilere de değinerek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya mümkündür” vizyonuyla çocukların zarar görmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Çocuklar İçin Güvenli Bir İnternet

Türkiye, çocukların dijital dünyadaki risklere karşı korunması için hem hukuki hem de bilinçlendirme çalışmalarını hızlandırıyor. Bakan Tunç’un açıklamaları, dijital dünyanın çocuklara daha güvenli hale getirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.