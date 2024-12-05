Türkiye’nin Yoğurt Üretiminde Yerli Atılımı: Doğal Maya ile Dayanıklılık Artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin doğal yoğurt mayası üretiminde tarihi bir adım attığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Orhangazi'de düzenlenen "Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi" etkinliğinde yaptığı açıklamada, bu projenin ithalata bağımlılığı azaltarak Türkiye'nin gıda sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Ar-Ge Çalışmalarının Sonuçları: Doğal ve Dayanıklı Maya

Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) çatısı altında yürütülen Ar-Ge çalışmalarında geliştirilen doğal yoğurt mayasının, geleneksel yöntemlerle elde edilen Anadolu'nun dört bir yanından toplanmış yerel mayalardan oluştuğunu ifade etti. Çalışmanın detayları:

Patent Süreci: Tamamlandığında Türkiye, doğal yoğurt mayası üretiminde ithalat bağımlılığını sona erdirecek.

Tamamlandığında Türkiye, doğal yoğurt mayası üretiminde ithalat bağımlılığını sona erdirecek. Dayanıklılıkta Çığır Açıyor: Geliştirilen maya, katkı maddesi olmaksızın dayanıklılık süresini 3-4 kat artıracak.

Geliştirilen maya, katkı maddesi olmaksızın dayanıklılık süresini 3-4 kat artıracak. İthalata Son: Bu ürün, yerel üreticilerin doğal ve katkısız ürünler elde etmesine olanak tanıyacak.

Türkiye Yüzyılı: Üretim ve Üretici Desteklenecek

Bakan Yumaklı, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında üretim ve üreticilere verilen desteğin altını çizdi:

"Bu çalışma belki küçük bir adım gibi görünebilir, ancak ithalata bağımlılığı sona erdirecek bu ve benzeri projeler büyük bir dönüşümün parçası. Üreticimizin yanında olmaya, onlara gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz."

İthalattan Yerli Üretime Geçiş

Bu çalışma, Türkiye'nin tarımsal üretimde yerli ve doğal kaynaklarını değerlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Patent süreci tamamlandığında, yerli yoğurt mayası yalnızca Türk üreticilerine değil, aynı zamanda geleneksel tatların korunmasına da katkı sağlayacak.