AYM’den Araç Sigortasında Yeni Dönem

Anayasa Mahkemesi’nin Karayolları Trafik Kanunu’nda yaptığı değişiklik, araç sigortası süreçlerinde yeni bir dönemin kapılarını açtı. İptal edilen düzenleme, araçların satış sonrası sigorta yaptırılması için tanınan 15 günlük süreyi kaldırdı.

Eski Düzenleme Mağduriyet Yaratıyordu

Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu üzerine AYM, ikinci el araçlarda eski sahiplerin sorumluluk üstlenmesine yol açan düzenlemeyi haksız buldu ve fesih hükmünü iptal etti. Bu iptal, özellikle sigortasız araçların trafiğe çıkmasını engellemeyi ve sigorta sektörüne olumlu katkılar sunmayı hedefliyor.

5 Aralık İtibarıyla Yürürlükte

5 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, satış yapılan araçların trafik sigortası için verilen 15 günlük geçiş süresini kaldırarak yeni sahiplerin, aracı kullanmadan önce sigorta yaptırmasını zorunlu hale getiriyor.

Zorunlu Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?

Zorunlu trafik sigortası, kazalarda üçüncü kişilere verilen zararları teminat altına alır ve araç sahibinin sigorta şirketine başvurmasıyla düzenlenir. Sigortanın prim tutarı aracın özelliklerine göre belirlenir ve her yıl yenilenmesi gerekir.

Bu karar, araç alım-satım süreçlerinde mağduriyetlerin önlenmesi ve trafikte güvenliğin artırılması için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.