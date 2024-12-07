Çikolataya Zam Kapıda: Kakao Fiyatları Yükseldi, Yeni Oran Belli Oldu

Kakao fiyatlarındaki artış, çikolata üreticilerini zorlu bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Batı Afrika'daki üretim sıkıntıları ve küresel arz kısıtlamaları nedeniyle kakao fiyatları son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. New York'ta işlem gören kakao kontratları, yüzde 2.4 artışla ton başına 10.092 dolara tırmanarak son dönemin en yüksek seviyesini gördü. Haftalık bazda ise kakao fiyatlarında yüzde 6'lık bir artış gözlendi.

Bu fiyat artışının, çikolata üreticilerinin ürün maliyetlerini karşılamak için fiyatları artırmalarına veya ürün boyutlarını küçültmelerine neden olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla, çikolata severler için fiyatların önümüzdeki dönemde yükselmesi bekleniyor.