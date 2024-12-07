Ticaret Bakanlığı 10 Ürünün Piyasadan Toplatılmasına Karar Verdi

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetlemeler neticesinde, insan sağlığına zarar verebilecek 10 ürünü tespit etti. Bu ürünler, piyasadan toplatılacak ve üretimi durdurulacak. Bakanlık, özellikle kırtasiye ürünlerinde kanserojen madde, oyuncaklarda ise boğulma riski bulunduğunu belirtti. İşte piyasadan toplatılacak ve tehlikeli bulunan ürünlerin detayları:

KANSEROJEN KALEMLER

İlk sırada, Çin menşeli "Maxx Plus" boya kalemleri yer alıyor. Yapılan analizlerde, bu kalemlerde limitlerin üzerinde kanserojen etkili "fitalat" maddesi tespit edilmiştir.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYAN OYUNCAKLAR

Seven Color Crystall Ball : Suda büyüyen bu oyuncak, 24 saat içinde yüzde 50’den fazla büyüyerek boğulma riskine yol açabiliyor.

: Suda büyüyen bu oyuncak, 24 saat içinde yüzde 50’den fazla büyüyerek boğulma riskine yol açabiliyor. Sevimli Balıkçı: Bu oyuncak da, çocuklar için ciddi bir boğulma riski taşıyor.

TEHLİKELİ KIYAFETLER

Kidz Tryon Kaleci Eldivenleri : Pakistan menşeli bu ürün, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği için toplatılacak.

: Pakistan menşeli bu ürün, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği için toplatılacak. Çeşitli markalara ait çocuk ve bebek kıyafetlerinde ise boğulma riskine neden olabilecek düğme ve ip detaylarının bulunduğu tespit edilmiştir.

EV ÜRÜNLERİ DE TEHLİKELİ

Myhaf Tuz Ruhu : Uyarı ve kilitli kapak bulunmaması nedeniyle toplatılacak.

: Uyarı ve kilitli kapak bulunmaması nedeniyle toplatılacak. Matrax Etkinlik Döşemesi: Boğulma riski nedeniyle piyasadan çekilecek.

DİĞER TEHLİKELİ ÜRÜNLER

Daha önce piyasadan çekilen bazı ürünler de insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Bu ürünler arasında:

İmitasyon küpe,

Tuvalet temizleyici ve tablet,

Sıkılabilen dinozor oyuncağı,

Yılbaşı süsleri yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri bu ürünler konusunda dikkatli olmaya ve güvensiz ürünleri kullanmamaya çağırdı.