Ambulans Geçişleri İçin Yeni Düzenleme: Fermuar Sistemi Geliyor

Trafikte Acil Durumlara Hızlı Müdahale İçin Önemli Adım

Sağlık Bakanlığı, ambulansların trafikte daha hızlı ilerleyebilmesi ve acil sağlık hizmetlerine zamanında erişim sağlanabilmesi için 81 ilde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. "Fermuar Sistemi" adı verilen bu uygulama ile trafikte yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ambulans Kullanım Verileri Dikkat Çekici

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılında toplam 6,5 milyon kişinin ambulanslarla sağlık tesislerine ulaştırıldığını açıkladı. Ancak, trafikte ambulansların geçişini engelleyen durumların hasta hayatını riske soktuğunu belirten Memişoğlu, bu sorunu çözmek için fermuar sisteminin kritik bir rol oynayacağını söyledi.

Fermuar Sistemi Nedir?

Fermuar sistemi, özellikle emniyet şeridinin bulunmadığı yollarda uygulanıyor. Araçların her iki şeritte sağa ve sola yanaşarak bir koridor oluşturmasını sağlayan bu yöntem, ambulansların daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde hareket etmesini amaçlıyor.

Hayat Kurtaran Süreç

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Atak, fermuar sisteminin yalnızca bir trafik düzenlemesi değil, aynı zamanda toplumsal bir duyarlılık hareketi olduğunu vurguladı. Atak, "Her saniyenin kritik öneme sahip olduğu acil sağlık durumlarında, trafikteki engellerin ambulans geçişlerini yavaşlatması kabul edilemez. Fermuar sistemi ile bu süreyi kısaltarak can kayıplarını yüzde 7-10 oranında azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Ambulans Şoförlerinden Uyarı

Ambulans şoförü Reyhan Ercan, sürücülerin fermuar sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Sürücülerin panik halinde yanlış manevralar yaptığını dile getiren Ercan, "Ambulans gördüğünüzde sakin olun, fermuar sistemini uygulayarak koridor açın" çağrısında bulundu.

Farkındalık Çalışmaları Başlatılacak

Sağlık Bakanlığı, fermuar sistemini topluma öğretmek ve farkındalık yaratmak için eğitim kampanyaları düzenleyecek. Bakanlık yetkilileri, bu uygulamanın trafik kazaları ve acil sağlık müdahalelerinde hayat kurtaracağına dikkat çekiyor.

Sonuç: Daha Hızlı Müdahale, Daha Az Can Kaybı

Fermuar sistemi, Türkiye genelinde trafikte ambulansların karşılaştığı sorunları çözmeyi hedefliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu adımı, hem vatandaşların hem de acil sağlık ekiplerinin işini kolaylaştırarak hayat kurtaran bir düzenleme olarak ön plana çıkıyor.