Adana'da İnşaat Sektöründe İşçi Krizi: Maaşlar Yükseldi Ama İş Gücü Bulunamıyor

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Adana'da inşaat sektöründe yaşanan işçi sıkıntısı giderek büyüyor. İnşaat firmaları, iş gücü ihtiyacını karşılamakta zorluk çekerken, bazı şirketler usta işçileri iş bitmeden önce rezervasyonla çağırır hale geldi.

YÜKSEK MAAŞLARA RAĞMEN ELEMAN BULAMAMAK

İnşaat sektöründe kalifiye iş gücüne olan talep artarken, aylık maaşlar 70 ila 150 bin TL arasında değişmesine rağmen, işçi bulmakta ciddi sorunlar yaşanıyor. Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrikçi, su tesisatçısı, sıvacı ve boya ustası gibi mesleklerde nitelikli eleman sıkıntısı çeken sektör temsilcileri, ailelerin çocuklarını daha çok beyaz yaka mesleklere yönlendirmesi, usta-çırak ilişkilerinin azalması ve meslek liselerinin yeterli eleman yetiştirmemesi gibi nedenleri sorunun başlıca sebepleri olarak görüyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman eksikliğinin yapı maliyetlerine etkisi olduğuna dikkat çekerek, “İnşaatlarda maaşlar ne kadar yüksek olursa olsun, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. İşçileri rezervasyonla çağırıyoruz ama bazıları söz verdikleri tarihte gelmiyor. Talep fazla olduğu için işçiler daha yüksek maaş veren firmalara yöneliyor. Sorunun çözümü için Filipinler, Hindistan ve Afrika ülkelerinden geçici işçi getirmemiz gerekiyor” dedi.

MESLEK LİSELERİ VE EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Yükselyalçın, meslek liselerinin önemine de vurgu yaparak, “Aileler çocuklarını meslek liselerine yönlendirmeli ve eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmelidir. Şu anda bazı inşaat işçileri, polis, mühendis ve doktorlardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bu mesleklerin önemini kavramalı” şeklinde konuştu.

Sektördeki bu iş gücü sıkıntısının çözülmesi, hem maliyetlerin düşürülmesi hem de projelerin zamanında tamamlanabilmesi açısından kritik önem taşıyor.