Burdur Şube Müdürlüğü,İl Emniyet Müdürlüğü,Merkez ve İlçe Belediyeleri işbirliği ile il genelinde sokak hayvanları için suluk, su, mama kabı ve mama takviyesi çalışmaları devam etmektedir...DKMP 6.Bölge Müdürlüğü