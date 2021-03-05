BAŞKAN VELİ GÖK MESLEKTAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK her yıl 1-7 Mart arasında kutlanmakta olan muhasebeciler günü münasebeti ile meslektaşlarıyla bir araya geldi.Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin KARACA ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Eğirdir’de bulunan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler kutlama programına katıldılar.Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin KARACA; ‘Bugün Eğirdir’de unutulmaz bir gün yaşadık, bizleri burada onurlandıran ve ağırlayan Eğirdir Belediye Başkanımız, aynı zamanda meslektaşımız Veli GÖK’e çok teşekkür ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.Başkan Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden muhasebeciler daha sonra Başkan GÖK’ün verdiği yemekte bir araya gelerek uzun süre sohbet etme ve kaynaşma fırsatı buldular.Eğirdir Belediyesi Elektrikli Teknesiyle kısa bir tur yapan muhasebeci ve mali müşavirler havanında güzel olması nedeniyle unutulmaz anlar yaşadılar. Başkan Veli GÖK ve misafirler göl kuşlarına ekmek atarak onları beslediler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Muhasebecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek; ‘Yüz binleri aşan üyesi ve binlerce stajyeri, binlerce çalışanları ile ülkemizin en güçlü kitle örgütü olan muhasebeci ve mali müşavirlerimizle bir aradayız. Gönül isterdi ki Isparta ve Eğirdir’imiz de görev yapan ve geçmişte uzun yıllar hizmet vermiş meslektaşlarımızla da bir araya gelme arzusundaydık. İnşallah daha sonraki zamanlarda bunu başarabiliriz. Hepimiz bu onurlu mesleği yapmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Muhasebenin ekonominin temel taşlarından biri olduğunu ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin vergi alan devlet kurumları ile vergi veren mükelleflerimiz arasında bir köprü vazifesi gördüğünü unutmamalıyız. Sosyal güvenlik alanında da meslektaşlarımızın katkısı büyüktür. Bu onurlu mesleğimizin uygulayıcıları meslektaşlarımın muhasebeciler gününü tekrar kutluyor programımıza katılan katılamayan tüm muhasebeci ve mali müşavirlerimize sağlık, mutluluk, başarı ve kazançlı bir yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)