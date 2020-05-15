ANTALYA - Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, "Engelliler Haftası" dolayısıyla ziyaret ettiği "özel çocuklar" ve ailelerine hediyeler verdi.

İlçenin 51 mahallesindeki engelli çocukları ve ailelerini ziyaret eden Başkan Özkan, isteklerini dinledi.

Özkan, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evde kalınan bu günlerin empati yapmak için çok özel bir dönem olduğunu belirtti.

Evde kalındığı için canların sıkıldığını ve insanların psikolojik olarak da etkilendiğine dikkati çeken Özkan, şunları söyledi:

"Engelli çocuklarıyla yıllarca uğraşan anne ve babaları düşündüğümüzde onları anlayabilmek, onları izlemek için çok özel bir dönem. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını imkanlar ölçüsünde kolaylaştırmak, özel çocuklarımızı topluma daha fazla entegre edebilecek projelere imza atmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanlarında ve destekçileri olacağımızı da bir kez daha hatırlatmak isterim."

Ziyaretlere Özkan'ın eşi Aysel Özkan ile Akseki Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Dilek Arısoy ve zabıta ekipleri de katıldı.



