**IBAN'dan Para Gönderenler Dikkat: Bayram Öncesi Önemli Uyarı**



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesinde yatırımcılara ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. TV100'ün "Günün Rotası" programında konuşan Memiş, özellikle IBAN kullanımı konusunda dikkat çekti.



### "IBAN Kullanmayın"



İslam Memiş, tatilcilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, evde fiziksel altın ve nakit bulundurulmaması gerektiğini ifade etti. Bu durumun hırsızlar için cazip bir hedef oluşturduğunu belirten Memiş, IBAN kullanarak para transferi yapılmasının da riskli olduğunu vurguladı.



### Sıkı Takip ve Cezalar



Alanya Postası'nda yer alan habere göre, IBAN'a para gönderenler için sıkı takip ve cezalar gündemde. Memiş, "IBAN'lı bir ürün satın alırsanız ve gönderdiğiniz para firmaya ait değilse risk altında olabilirsiniz. Biz IBAN kullanarak para transferi yapılmasına karşıyız" dedi. Bu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Memiş, vatandaşları daha güvenli para transfer yöntemleri konusunda bilinçlendirdi.



### Yatırım Tavsiyesi



IBAN kullanımının risklerine değinen Memiş, aynı zamanda yatırımcılara da tavsiyelerde bulundu. Tatil beldelerinden arazi almak isteyenler için en uygun zamanın sonbahar ve kış ayları olduğunu belirtti. Böylece, yatırımcılar için doğru zamanlamanın önemini vurguladı.



### Güvenlik Uyarıları



Bayram boyunca vatandaşların mal varlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, hırsızlara fırsat verilmemesi konusunda da uyardı. Tatil süresince evde değerli eşyaların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatan Memiş, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi.



Bu bayramda güvenliğiniz ve yatırımlarınız için İslam Memiş'in uyarılarına dikkat etmeniz faydalı olacaktır. IBAN kullanımı konusunda temkinli olun ve güvenliğiniz için gerekli tedbirleri alın.