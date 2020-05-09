Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan Antalya'da, sahiller ve meydanlar en sakin günlerini geçiriyor. Öte yandan, yarın sokağa çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için de kentte hazırlık yapılıyor. Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerince kentin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri başta olmak üzere park ve bahçelerde, meydanlarda dezenfekte işlemleri yapılıyor.Parklara, sosyal mesafe kuralları kapsamında 1,5 metre mesafeli banklar yerleştirildi. Banklarda oturmayı tercih eden vatandaşların arasındaki mesafe korunacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan Antalya'da, sahiller ve meydanlar en sakin günlerini geçiriyor.Turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da bir çok kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim. Şehrin işlek yerleri meydanlarda da az sayıda kişi görülüyor.Öte yandan, yarın sokağa çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için de kentte hazırlık yapılıyor.Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerince kentin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri başta olmak üzere park ve bahçelerde, meydanlarda dezenfekte işlemleri yapılıyor.Parklara, sosyal mesafe kuralları kapsamında 1,5 metre mesafeli banklar yerleştirildi. Banklarda oturmayı tercih eden vatandaşların arasındaki mesafe korunacak.