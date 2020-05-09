Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 gün evinde karantinada kalması gerekirken, parka giden kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildi.Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki parkta bulunan vatandaşlara uyarı yapan polis, uyarılara rağmen parktan ayrılmayan 48 yaşındaki K.T'nin kimliğini istedi.Yapılan incelemede, K.T'nin 14 gün karantina sürecini ihlal ettiği belirlendi.Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Polis ekiplerine virüsü ailesine bulaştırmamak için inşatta kaldığını öne süren K.T, hastaneye gitmemek için bir süre direndi.Ambulansla hastaneye gitmesi için ikna edilen K.T'ye karantina sürecini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.