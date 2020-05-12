ANTALYA - Antalya’nın Serik ilçesinde turizmci Hasan Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan 69 yaşından komşusuna evindeki ekmeğin yarısını drone ile ulaştırdı.

Akçaalan Mahallesi'nde oturan Hikmet Akuş, 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamadığından komşusu Kurt'tan ekmek istedi. Sosyal mesafe kuralını düşünen Kurt, komşuna ekmeği drone ile göndermeye karar verdi.

Evinin terasına çıkan Kurt, evindeki ekmeğin yarısını bir poşete koyarak iple drone bağladı. Kurt'un drone ile gönderdiği ekmek poşetini terasına çıkan Akuş aldı.

Kurt'un ekmeğinin yarısını drone kullanarak komşusuyla paylaşması, o sırada mahallede bulunan basın mensuplarınca görüntülendi.

Kurt, bu ilginç anlara şahitlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması bulunan günlerde drone ile marketten alışveriş yaptığını söyledi.

Bu görüntülerin birçok televizyon kanalında yayınlandığını hatırlatan Kurt, haberden sonra birçok arkadaşının kendisini arayarak kendileri için de alışveriş yapmasını istediklerini anlattı.

Son olarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir komşunun kendisinden ekmek istediğini belirten Kurt, "Evimde ekmek fazla olduğu için ve bu zor günlerde dayanışma içinde olmamız gerektiğini düşündüğümden komşumun istediğin geri çevirmedim. Komşuma bir jest yaparak ekmek gönderdim" dedi.

Akuş ise komşusu Kurt'u daha önce drone ile marketten alışveriş yaparken gördüğünü ifade etti.

Bunun üzerine Kurt'u arayarak ekmek istediğini aktaran Akuş, istediği kabul ederek ekmeğini kendisiyle paylaşan komşusuna teşekkür etti.



