Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ankaralı Turgut olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavi gören ve günlerdir entübe durumda olan sanatçının acı haberi, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Ailesi ve Sevenleri Yasta

Ankaralı Turgut’un kızı Eylem Boran, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti. Üzücü haberi ise Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Değerli kardeşim, Ankara'nın abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."

Sanat Camiasında Büyük Kayıp

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere imza atan Ankaralı Turgut, yalnızca Ankara oyun havalarının değil, Türk müziğinin de önemli bir figürü olarak hafızalarda yer aldı. Sevenleri, onun eserleriyle yaşayacağını dile getiriyor.

Sanatçının cenaze törenine dair detaylar henüz paylaşılmadı. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin.











