Aile Hekimleri İş Bırakacak: Eylem Tarihi Açıklandı

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında iş bırakma kararı aldı. Daha önce Kasım ve Aralık aylarında da iş bırakma eylemleri yapan sağlık çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermeye devam ediyor.

“Emeğimiz Hice Sayılıyor”

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yaptığı açıklamada mevcut yönetmeliğin sağlık çalışanlarının mesleki haklarını ve iş güvencelerini ciddi şekilde zedelediğini vurguladı. Mengücük, şu ifadeleri kullandı:

“Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülüyor. Bu sistem, emeğimizi ve özverimizi hiçe sayıyor.”

“Performansa dayalı ödeme sistemi yerine, sabit ve emekliliğe yansıyan tek bir maaş talep ediyoruz.”

Performans Sistemi ve Hedef Eleştirisi

Açıklamada, performansa dayalı ödeme sistemine ve teşviklerle parçalanmış ücret politikalarına tepki gösterildi. Mengücük, bu uygulamaların yalnızca çalışanları değil, sağlık hizmetinin kalitesini de olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Son çıkan yönetmelik, iş güvencemizi yok ediyor ve sağlık hizmetlerinin kalitesini tehlikeye atıyor.”

“Hastaların bireysel sorumluluğunu göz ardı eden bir sistemin dayatıldığını görüyoruz.”

5 Günlük Eylem Kararı

Sağlık Bakanlığı’nın kayıtsız tavırlarının tahammül sınırlarını aştığını belirten Mengücük, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı. Bu eylemle, çalışanlar mesleki haklarını ve adalet taleplerini bir kez daha dile getirecek.

Eylem, aile sağlığı merkezlerinde sağlık hizmetlerine geçici olarak ara verilmesine neden olacak.