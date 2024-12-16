Bakanlıktan Plastik Poşet Fiyatlarına Dair Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatlarına ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara yanıt verdi. Son günlerde plastik poşet fiyatlarının 1,5 TL’ye çıkarılacağına dair ortaya atılan iddialar üzerine bir açıklama yapan Bakanlık, bu tür bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

5 Yıldır Değişmeyen Fiyat: 25 Kuruş

Türkiye’de çevre kirliliğini azaltmak ve plastik tüketimini kontrol altına almak amacıyla, plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli hale getirilmişti. O tarihten bu yana, poşet fiyatı market ve alışverişlerde tüketicilere 25 kuruş olarak yansıtılıyor. Bakanlık, plastik poşetlerin fiyatıyla ilgili herhangi bir artış yapılmadığını ve mevcut uygulamanın sürdüğünü açıkladı.

1,5 TL İddiası Doğru Değil

Bazı köşe yazılarında ve sosyal medya platformlarında, 2024 yılı itibarıyla plastik poşet fiyatının 1,5 TL’ye çıkarılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak Bakanlık, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir köşe yazısında yer alan ve yeni yılda plastik poşet fiyatlarının artırılacağını iddia eden rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz böyle bir gündem bulunmamaktadır ve belirlenen net bir fiyat yoktur."

Net Fiyat Henüz Belirlenmedi

Bakanlık açıklamasında, plastik poşet fiyatlarının artırılmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını, dolayısıyla bu tür haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu ifade etti. Yeni yıl için plastik poşet fiyatlarına dair net bir tutarın belirlenmediği ve gündemde 1,5 TL gibi bir rakamın olmadığı belirtildi.

Çevre Bilinci ve Plastik Kullanımı

Plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, çevre kirliliğini azaltma ve geri dönüşüm bilincini artırma açısından büyük bir adım olarak değerlendirilmişti. Bakanlık, mevcut uygulamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı hale geldiğini ifade etti.

Gündemde yer alan plastik poşet fiyatlarının 1,5 TL’ye çıkarılacağına dair iddialar, Bakanlık tarafından yalanlandı. Poşet fiyatlarının 5 yıldır olduğu gibi 25 kuruş olarak uygulandığı ve yeni yıl için henüz bir karar alınmadığı açıklandı. Kamuoyunun yanıltıcı haberlere itibar etmemesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.



