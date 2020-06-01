ANTALYA - Alanya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Çelik'in idaresindeki 07 NS 055 plakalı otomobil, Mahmutlar-Sarıveliler yolu, Kuşyuvası tünelinde karşı yönden gelen Mevlüt Çoban'ın kullandığı 07 UB 536 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerde bulunan Hatice Çelik ve Volkan Çebiç yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.