Antalya'nın Akseki ilçesinde AK Parti teşkilatı evden çıkamayan çocuklar için hediyeler hazırladı.AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 20 yaş altı çocukları sevindirmek için çeşitli oyuncak ve şekerlemelerin olduğu poşetler hazırladıklarını söyledi.Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında poşetleri evlere teslim ettiklerini aktaran Gündoğdu, zorlu süreçte vatandaşların ve gençlerin yanında olduklarını bildirdi.