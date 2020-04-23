Akkuyu Nükleer AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'in Gülnar ilçesindeki Büyükeceli Ortaokulu'na bağışta bulundu. Bağış serifikası, Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov (solda) tarafından Büyükeceli Ortaokulu Müdürü Salih Karaca'ya (sağda) teslim edildi.





Akkuyu Nükleer AŞ okula bağış yaptı



MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülnar ilçesindeki bir okula bağışta bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bağış serifikası, Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov tarafından Büyükeceli Ortaokulu Müdürü Salih Karaca'ya teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, bağışın okulun tesisat onarımı, spor malzemelerinin alınması ve yemekhane yapılması için kullanılacağını belirtti.

Frolov da çocukların, her milletin en önemli zenginliği olduğunu vurgulayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, tüm insanlığa genç neslin sağlığı, fiziksel, entelektüel, manevi ve ahlaki gelişimi konularındaki sorumluluğunu hatırlatır. Onlar için yaşıyor ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



