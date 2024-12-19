Kimlik Göstermeden Altın Alınamayacak: Yeni Düzenleme Yürürlüğe Giriyor

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 185 bin TL’yi aşan altın alımlarında kimlik ve bilgi paylaşımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Bu düzenleme, özellikle yastık altı altın biriktiren vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Kimlik Bilgisi Olmadan Satış Yapılamayacak

Yeni düzenleme kapsamında, 185 bin TL’nin üzerindeki altın alımlarında kimlik bilgisi paylaşımı zorunlu olacak. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan düzenleme, kara para aklama ve kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu uygulamanın vatandaşlar arasında tedirginlik yarattığını belirten Timuçin Sönmez, kamuoyunu bilgilendirmek için MASAK’tan kamu spotları hazırlanmasını talep etti.

Kuyumcu dükkanlarına asılacak bilgilendirici afişlerle, düzenlemelerin vatandaşlara daha iyi anlatılması hedefleniyor.

Kuyumculuk Sektöründeki Güncel Sorunlar

Altın Muhasebesi ve Yazar Kasa Limitleri: Hızla değişen altın fiyatlarının, yazar kasa ve muhasebe limitlerini yetersiz kıldığını belirten Sönmez, bu durumun sektörü zorladığını ifade etti.

İşçilikli Altın Satışları: Yatırım amaçlı altın alımları artarken, işçilikli altın ürünlerinin satışında %30’luk bir düşüş yaşandı. Bu durum, kuyumculuk sektörüne olumsuz yansıdı.

Kuyumculuk Sektörüne Yeni Projeler

Kuyumcu Kent Projesi: Sektörü canlandırmak adına Ankara’da bir Kuyumcu Kent projesi planlanıyor. Ancak, uygun bir arsa bulunamaması projeyi yavaşlatıyor.

Mobil Uygulama: Altın fiyatlarının şeffaf bir şekilde görüntülenebileceği bir mobil uygulama geliştirme süreci devam ediyor. Bu uygulama ilk olarak Ankara’da hizmete girecek, ardından Türkiye geneline yayılacak.

Sektör İçin Çözüm Önerileri

Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektörünün mali sorunlarını çözmek için kamudan ve diğer paydaşlardan destek beklediklerini söyledi. Hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak adına daha rasyonel çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Güven ve Şeffaflık Artacak

Yeni düzenlemelerin, kuyumculuk sektöründe güvenilirliği ve şeffaflığı artırması bekleniyor. Kimlik paylaşımı uygulaması, hem kayıt dışı ticareti önleyecek hem de sektörde daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlayacak. Ancak bu durum, vatandaşlar ve sektör temsilcileri arasında tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Kuyumculuk sektörü, bu düzenlemelere uyum sağlamak için çözümler ve projeler üretmeye devam ediyor.