1 Ocak’ta Kalkıyor

İkinci el otomobil ve motosiklet piyasasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla, sıfır araçların satışında geçerli olan “6 ay-6 bin kilometre” kısıtlaması kaldırılıyor.

6 Ay-6 Bin Kilometre Kuralı Neydi?

Otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini önlemek amacıyla yürürlüğe giren bu uygulama, araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden satışını yasaklıyordu. Ayrıca, araçların güncel satış fiyatlarının üzerinde ikinci el olarak ilan edilmesi de engellenmişti.

Galericiler Memnun

Uygulamanın kaldırılması, özellikle galericiler arasında memnuniyetle karşılandı. Galericiler, söz konusu düzenlemenin işlerini olumsuz etkilediğini ve ciddi zararlara yol açtığını ifade ediyor. İstanbul Galericiler Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Demir, “Araçlar artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu nedenle suistimal edilme ihtimali de çok düşük. Bu ticaret tekrar başlamalı” açıklamasında bulundu.

Fiyatlarda Değişiklik Beklenmiyor

Galericiler, 6 ay-6 bin kilometre kuralının kalkmasının fiyatlarda artışa neden olmayacağını belirtiyor. Piyasanın artık daha dengeli olduğunu savunan sektör temsilcileri, ikinci el ve sıfır araç stokunun yeterli düzeyde olduğuna dikkat çekiyor.

Yeni Dönem Başlıyor

2025 itibarıyla yürürlükten kalkacak olan bu kısıtlama, ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaratacak. Araç alım-satımıyla ilgilenen milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu gelişme, sektör için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Özetle, yeni yıl itibarıyla ikinci el piyasasında daha serbest bir ticaret dönemi başlayacak.