ADANA - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'yla bağlantılı olduğu iddia edilen C.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

C.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve terör örgütünün talimatıyla sözde karakollarda nöbet tuttuğu belirtildi.

C.Y'nin terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen tutuklu C.Y. ise suçlamaları kabul etmedi.