Adana'da, 38 şüphelinin tutuklandığı silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan son firari zanlı da yakalandı. Hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Adana'da, 38 şüphelinin tutuklandığı silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan son firari zanlı da yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli 5 ilde yaklaşık 7 ay önce silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda adresinde bulunamayan şüpheli Cumali B'nin kaldığı yeri tespit etti.Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari zanlı Cumali B'yi gözaltına aldı.Hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 39'a yükseldi.- Cezaevi müdürü de tutuklanmıştıAdana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapmıştı.Çalışmanın ardından, rüşvet verme, adam öldürme, tehdit, şantaj, hırsızlık ve terör örgütü PKK propagandası gibi 54 olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana, Konya, Muğla, Mardin ve İzmir'de 87 adrese 9 Ekim 2019'da şafak vakti operasyon düzenlenmişti.Operasyonda, aralarında Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü M.Ç. ile biri emekli 3 polis ve 4 kadının da olduğu 70 şüpheli gözaltına alınmıştı.Hakkında gözaltı kararı bulunan ve örgütün elebaşlarından olduğu iddia edilen Hasan B'nin ise banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan geçen yıl nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilmişti.Hasan B'nin, 2016'da merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya müdahale eden trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun şehit edilmesi olayına da karıştığı belirlenmişti.Polisin şehit edilmesi olayında örgütün, suçu üstlenmesi için o dönemde küçük yaşta birinin ailesine ve kendisine bakma sözü verip suçu üstlendirerek Hasan B'nin de arasında olduğu 3 tutuklunun serbest kalmasını sağladığı ileri sürülmüştü.Cezaevi müdürü M.Ç'nin rüşvet karşılığında örgüt elebaşı Hasan B'ye ve cezaevinde bulunan diğer şebeke üyelerine daha iyi şartlar sunduğu iddia edilmişti.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si serbest bırakılmış, aralarında cezaevi müdürü M.Ç'nin de olduğu 38'i tutuklanmıştı.