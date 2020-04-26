ADANA - Adana'da polis ekipleri, çalıştığı iş yeri kapanınca sokakta kaldığını belirten yabancı uyruklu genci otele yerleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetlemek için kent genelinde kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Yeni Cami önünde bekleyen bir kişinin yanına gitti.

Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen Semih Teke, polislere, yasal çalışma izni kapsamda istihdam edildiği iş yerinde kaldığını, bir süre önce buranın kapanmasıyla gidecek yer bulamadığını belirtti.

Polis ekipleri, sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu gencin, geçici olarak barınması için bir otele yerleştirilmesini sağladı.