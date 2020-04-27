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Adana'da hırsızla kavgaya girişen kişi bıçaklandı

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde, çadırına giren hırsızla kavga ederken bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hırsızla kavgaya girişen kişi bıçaklandı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 27.04.2020 10:46
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ADANA - Adana'da çadırına giren hırsızla kavga ederken bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli mahallesinde tarım işçisi olarak çalışan Metin Şimşek, çadırında uyuduğu sırada tanımadığı bir kişiyi görünce müdahalede bulundu.

Şüpheli ile bir süre kavga eden Şimşek, çıkan arbede sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Şimşek, diğer tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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