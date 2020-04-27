ADANA - Adana'da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 13 adaklık kurban satış yeri kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ışığında tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin kentte tespit edilen tüm noktalarda adaklık kurban satış yerlerini kaldırdığı ifade edilen açıklamada, bu yerlerin tekrar kurulmaması için gerekli uyarılarını yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, mahalle aralarında ve yol kenarlarında bulunan bu satış yerlerinin Adana’nın güzel çehresine yakışmadığını belirtti.

Yaydığı kötü kokular ve hayvansal atıklarla çevreyi kirleten ve aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olan bu satış yerlerinin kurulmasına asla izin verilmeyeceğini kaydeden Demirtaş, "Adana’da yaşayan her bir vatandaşımız sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bizler bu anlayış çerçevesinde ilimizin değerine değer katmayı insani bir borç olarak kabul ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Demirtaş, Adanalıların da bu konuda gerekli hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu bildirdi.