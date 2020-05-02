Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dünden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Demirtaş mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlardan dolayı Müminli ve Suluca mahallelerinde taşan derelerle ilgili DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta’dan bilgi aldı. Balta, dere yataklarında yapılan genişletme çalışmalarını Vali Demirtaş'a anlattı.Demirtaş, yoğun yağışların sebebiyet verdiği su taşkınlarının vatandaşlara herhangi bir mağduriyet yaşatmaması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasının önemine değindi.