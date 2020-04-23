Adana Valiliği, Türk Tabipleri Birliği'nin iddiasını yalanladı

ADANA (AA) - Adana Valiliği, Türk Tabipleri Birliği'nin, yeni koronavirüsüne ilişkin iddiasınının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, “Türk Tabipleri Birliğinin 3 bin 474 sağlık çalışanının Kovid-19 tanısı aldığı ve tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller arasında Adana'nın da bulunduğu” iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal medyada yer alan bu tür paylaşımlar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını ile mücadeleyi ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir özveriyle sürdüren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."



