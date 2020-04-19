Adana, Mersin ve Hatay'da sessizlik hakim

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Adana'da işlek cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Atatürk Parkı, Ziyapaşa Bulvarı, 5 Ocak Meydanı, tarihi Büyüksaat civarı ve bazı parklar sessizliğe büründü.

- Mersin

Mersin'de, sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ile 3 Ocak Atatürk Meydanı da boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde yaptığı denetimlerle sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını sağladı.

- Hatay

Hatay'ın en kalabalık alanlarından Cumhuriyet Meydanı ile Şehit Ömer Halisdemir Meydanı boş kaldı.

Kent merkezindeki İnönü Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu.





































